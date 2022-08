La reazione di Paola Di Benedetto alle parole di Rkomi: meglio tacere (Di martedì 23 agosto 2022) Dalla brevissima storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi che faceva sognare, alle parole pesanti che volano tra i due. Tra loro è durata pochissimo e di recente Dagospia ha ipotizzato un interesse di Blanco nei confronti dell’ex Madre Natura. Niente di confermato ma da lì è arrivato il commento di Rkomi su Paola Di Benedetto. Nell’intervista per il Corriere della Sera lui ha dichiarato che di Paola e Blanco non ne sa nulla. In realtà nessuno sa nulla, magari è solo un pettegolezzo ma è il seguito che ha spiazzato tutti e prima tra tutti immaginiamo la Di Benedetto. Le parole di Rkomi su Paola Di Benedetto “Il gossip non mi scoccia più di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 agosto 2022) Dalla brevissima storia d’amore traDiche faceva sognare,pesanti che volano tra i due. Tra loro è durata pochissimo e di recente Dagospia ha ipotizzato un interesse di Blanco nei confronti dell’ex Madre Natura. Niente di confermato ma da lì è arrivato il commento disuDi. Nell’intervista per il Corriere della Sera lui ha dichiarato che die Blanco non ne sa nulla. In realtà nessuno sa nulla, magari è solo un pettegolezzo ma è il seguito che ha spiazzato tutti e prima tra tutti immaginiamo la Di. LedisuDi“Il gossip non mi scoccia più di ...

Novella_2000 : Paola Di Benedetto, arriva la reazione piccata dopo le parole del suo ex Rkomi - blogtivvu : La reazione di Paola Di Benedetto dopo le parole di Rkomi sul loro breve flirt: stoccata senza precedenti - IsaeChia : Rkomi prende le distanze dal flirt con Paola Di Benedetto: la reazione della vincitrice del #GfVip 4 Intervistato… - rombi_ti : RT @ConfrontoDem: Regionali in Sicilia, Conte ha deciso: «Il M5S corre da solo, dal Pd non sono giunte risposte adeguate». Nuccio Di Paola… - jokervilma : RT @ConfrontoDem: Regionali in Sicilia, Conte ha deciso: «Il M5S corre da solo, dal Pd non sono giunte risposte adeguate». Nuccio Di Paola… -