La premier finlandese Sanna Marin negativa ai test antidroga (Di martedì 23 agosto 2022) Una vicenda che è quasi costata la carriera alla premier finlandese Sanna Marin. Qualche sera fa infatti, la donna era stata immortalata in un video intenta a ballare ad una festa, con la presenza di alcuni vip. Il filmato era divenuto immediatamente virale, e molti avevano accusato la donna di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Lo scorso 19 agosto la Marin, per cancellare ogni dubbio sulla sua effettiva lucidità di quella sera, si è sottoposta ad un test antidroga, il quale non ha rilevato presenza di sostanze stupefacenti. La notizia della negatività è arrivata direttamente dagli organi stampa del governo. Secondo l'assistente della Marin, la premier avrebbe pagato da sé le spese del test, prelevato da ...

