La Juve si avvicina a Milik | c' è l' intesa anche con il Marsiglia

TORINO - Laavanza decisa su Milik . L'attaccante polacco potrebbe essere presto a disposizione di Allegri e affiancarsi così a Vlahovic, Kean, Di Maria e Kostic, in attesa del rientro di Chiesa (se tutto va ...Milik siad indossare il bianconero: il polacco ha superato Depay nelle preferenze dellaper il ruolo di vice Vlahovic Milik è il principale candidato per diventare il vice Vlahovic. Nelle ultime ... La Juve si avvicina a Milik: c’è l’intesa con il Marsiglia Manca poco per l'addio di Memphis Depay al Barcellona. Pochi i milioni che ballano, ma inizia a filtrare ottimismo in chiave bianconera ...L’attaccante polacco, ex Napoli e ora in Francia, potrebbe mettersi presto a disposizione di Allegri: pronto un ingaggio da 3,5 milioni ...