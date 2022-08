La figuraccia di Salvini (che cita Emis Killa) su “Riccione diventata come Marsiglia” (Di martedì 23 agosto 2022) La memoria non deve essere il suo forte. Forse a causa dei continui “ripensamenti” registrati nel corso degli anni, con annunci e smentite su quegli stessi annunci che spesso arrivano nel giro di poche ore. E tutto ciò deve essere accaduto anche quando Matteo Salvini ha deciso di prendere, citare e utilizzare come punto di riferimento per la sua propaganda elettorale le parole del rapper Emis Killa sulla città di Riccione “diventata coma Marsiglia”. Peccato che il Comune sia stato guidato dal centrodestra negli ultimo 8 anni e la nuova amministrazione di centrosinistra si sia insediata da meno di due mesi. Ad ogni campagna elettorale Salvini si materializza per spargere un po’ di fango gratuito sulle nostre città. Stavolta tocca a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) La memoria non deve essere il suo forte. Forse a causa dei continui “ripensamenti” registrati nel corso degli anni, con annunci e smentite su quegli stessi annunci che spesso arrivano nel giro di poche ore. E tutto ciò deve essere accaduto anche quando Matteoha deciso di prendere,re e utilizzarepunto di riferimento per la sua propaganda elettorale le parole del rappersulla città dicoma”. Peccato che il Comune sia stato guidato dal centrodestra negli ultimo 8 anni e la nuova amministrazione di centrosinistra si sia insediata da meno di due mesi. Ad ogni campagna elettoralesi materializza per spargere un po’ di fango gratuito sulle nostre città. Stavolta tocca a ...

