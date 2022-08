La fidanzata di Andrea Mazzetto, caduto per recuperare il telefono: «Ho pubblicato il selfie perché così avrebbe fatto lui» (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo tre giorni dalla tragedia avvenuta sull’altopiano di Asiago, Sara Bragante ha deciso di raccontare come è morto il suo fidanzato Andrea Mazzetto, imprenditore 30enne di Rovigo. «Stavamo insieme da sei mesi. Presto saremmo andati a convivere», racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Era la mattina del 20 agosto quando i due hanno fatto un’escursione fino all’Altar Knotto: «Alla fine del sentiero c’è una breve ferrata e quando siamo arrivati ai piedi del masso ha deciso di salirci. Lo faceva da sempre, gli piaceva arrampicarsi». Sara spiega che, nonostante lei soffra di vertigini, si è fatta convincere a salire fino alla cima di quel masso: «Mi sono lasciata convincere e da lassù abbiamo scattato alcune foto». Poi, però, la paura per le altezze si è fatta sentire. Ha avuto un giramento di testa e ha rischiato di cadere: ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo tre giorni dalla tragedia avvenuta sull’altopiano di Asiago, Sara Bragante ha deciso di raccontare come è morto il suo fidanzato, imprenditore 30enne di Rovigo. «Stavamo insieme da sei mesi. Presto saremmo andati a convivere», racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Era la mattina del 20 agosto quando i due hannoun’escursione fino all’Altar Knotto: «Alla fine del sentiero c’è una breve ferrata e quando siamo arrivati ai piedi del masso ha deciso di salirci. Lo faceva da sempre, gli piaceva arrampicarsi». Sara spiega che, nonostante lei soffra di vertigini, si è fatta convincere a salire fino alla cima di quel masso: «Mi sono lasciata convincere e da lassù abbiamo scattato alcune foto». Poi, però, la paura per le altezze si è fatta sentire. Ha avuto un giramento di testa e ha rischiato di cadere: ...

Corriere : Morto sull’Altopiano di Asiago, la fidanzata: «Ha perso il telefono per aiutare me, che tristezza gli haters» - Open_gol : Sara Bragante risponde a chi la accusa di essere la responsabile della morte del 30enne: «Hanno distorto la verità» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Morto sull’Altopiano di Asiago, la fidanzata: «Ha perso il telefono per aiutare me, che tristezza gli haters» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Morto sull’Altopiano di Asiago, la fidanzata: «Ha perso il telefono per aiutare me, che tristezza gli haters» - lacittanews : Le parole della fidanzata di Andrea Mazzetto: 'Mi attaccano per l'ultimo selfie che ho pubblicato con lui' Argome… -