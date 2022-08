La fidanzata del ragazzo precipitato in montagna per un cellulare denuncia: 'Sui social mi augurano la morte' (Di martedì 23 agosto 2022) La 27enne Sara Bragante, che ha perso il fidanzato Andrea Mazzeto nel corso di un'escursione, sta venendo inondata di insulti sui social. 'Dovevi morire tu' è solo uno dei tanti commenti di odio che ... Leggi su globalist (Di martedì 23 agosto 2022) La 27enne Sara Bragante, che ha perso il fidanzato Andrea Mazzeto nel corso di un'escursione, sta venendo inondata di insulti sui. 'Dovevi morire tu' è solo uno dei tanti commenti di odio che ...

