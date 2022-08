La ex tronista di Uomini e donne Teresa Cilia rompe il silenzio sul tumore: “Mi sono ammalata a 24 anni. La fede mi ha salvata” (Di martedì 23 agosto 2022) Nota per aver partecipato a Uomini e donne da tronista, Teresa Cilia torna a parlare sui social e lo fa dopo le richieste insistenti dei fan. Da giorni infatti non dava notizie su Instagram e la cosa aveva fatto preoccupare chi la conosce meglio ed era al corrente della sua malattia. Ora l’ex tronista si sfoga sui social. Teresa Cilia e il tumore: “Mi sono ammalata a 24 anni” Come ricostruito da Fanpage, Teresa Cilia ha ripercorso momenti intimi e dolorosi della sua vita nelle sue storie Instagram. Da giorni infatti in molti si erano preoccupati perché sembrava fosse scomparsa dai social, ma per fortuna la vita dell’ex tronista ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 agosto 2022) Nota per aver partecipato adatorna a parlare sui social e lo fa dopo le richieste insistenti dei fan. Da giorni infatti non dava notizie su Instagram e la cosa aveva fatto preoccupare chi la conosce meglio ed era al corrente della sua malattia. Ora l’exsi sfoga sui social.e il: “Mia 24” Come ricostruito da Fanpage,ha ripercorso momenti intimi e dolorosi della sua vita nelle sue storie Instagram. Da giorni infatti in molti si erano preoccupati perché sembrava fosse scomparsa dai social, ma per fortuna la vita dell’ex...

