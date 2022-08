La donna violentata a Piacenza: “Sono disperata, mi hanno riconosciuta dal video sui social”. Meloni: “L’ho preso dai giornali, perché la polemica è su di me?”. E la stampa internazionale l’attacca (Di martedì 23 agosto 2022) I pm hanno sentito la vittima e aperto un’inchiesta sulla diffusione delle immagini. Oggi è stato rimosso il post della leader dei Fratelli d’Italia, ma lei: «Non mi devo scusare» Leggi su lastampa (Di martedì 23 agosto 2022) I pmsentito la vittima e aperto un’inchiesta sulla diffusione delle immagini. Oggi è stato rimosso il post della leader dei Fratelli d’Italia, ma lei: «Non mi devo scusare»

