La dedica di Antonella Clerici a Fulvio Marino. Tutti insieme da Alfio Bottaro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 23 agosto 2022) Una giornata speciale per: si sono incontrati nel paesino del simpatico tuttofare di E’ sempre mezzogiorno, a Grondona. E’che per primo ha svelato che era arrivato nella zona dove abita l’amicoma che lui non si trovava. Poiha pubblicato la foto con i suoi collaboratori, felice di ritrovarli, di abbracciarli, di passare un po’ di tempo con entrambi. Con lac’era anche parte della famiglia, Vittorio Garrone e la figlia Agnese. Non erano soli, non era una cena di lavoro ma un’occasione speciale anche per assaggiare i piatti della Locanda del daino. Un locale delizioso dello chef Giacomo ...