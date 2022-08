La Corte Suprema della Malesia ha confermato la condanna a 12 anni di carcere per l’ex primo ministro Najib Razak (Di martedì 23 agosto 2022) Martedì : significa che Najib comincerà subito a scontare la pena, diventando il primo ex capo di governo del paese a Leggi su ilpost (Di martedì 23 agosto 2022) Martedì : significa checomincerà subito a scontare la pena, diventando ilex capo di governo del paese a

amnestyitalia : #BuoneNotizie #India - Il 10 agosto la Corte suprema confermato la scarcerazione su cauzione, per ragioni di salute… - ilpost : La Corte Suprema della Malesia ha confermato la condanna a 12 anni di carcere per l’ex primo ministro Najib Razak - arcoincielo : RT @yashin_na: @SoleInvitto ?????????????????????? Ogni tanto esce a galla questa str0n2ata In realtà Kennedy ha intentato causa contro i vaccini pedi… - giuroby : RT @SoleInvitto: DA DIFFONDERE ???? Notizie dalla Svizzera: Sentenza della Corte Suprema. Quasi nessuno ha notato che Robert F. Kennedy Jr.… - Th3P3ck : RT @SoleInvitto: dalle terapie geniche mRNA Covid è irreparabile. Poiché la Corte Suprema è la più alta corte degli Stati Uniti, non ci so… -