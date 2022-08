"La conquista del West", le vicende della famiglia Prescott (Di martedì 23 agosto 2022) LA conquista DEL West Iris ore 21 Con John Wayne, James Stewart, Debbie Reynolds. Regia di John Ford, Henry Hathaway e George Marshall. Produzione USA 1962. Durata: 2 ore e 42 minuti LA TRAMA La saga della conquista del West messa su per esaltare il sistema panoramico Cinerama (che però in televisione è rattrappito). L'epopea è raccontata in cinque episodi che seguono le vicende della famiglia Prescott, prima pionieri, poi soldati, poi sceriffi. I Prescott arriveranno fino alle fine del secolo passando attraverso scontri cogli indiani, coi fuorilegge e in mezzo la guerra di secessione. PERCHE' VEDERLO perchè nonostante l'impatto spettacolare del film al cinema sia drasticamente diminuito (nelle sale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) LADELIris ore 21 Con John Wayne, James Stewart, Debbie Reynolds. Regia di John Ford, Henry Hathaway e George Marshall. Produzione USA 1962. Durata: 2 ore e 42 minuti LA TRAMA La sagadelmessa su per esaltare il sistema panoramico Cinerama (che però in televisione è rattrappito). L'epopea è raccontata in cinque episodi che seguono le, prima pionieri, poi soldati, poi sceriffi. Iarriveranno fino alle fine del secolo passando attraverso scontri cogli indiani, coi fuorilegge e in mezzo la guerra di secessione. PERCHE' VEDERLO perchè nonostante l'impatto spettacolare del film al cinema sia drasticamente diminuito (nelle sale ...

