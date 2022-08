La celiachia è una malattia ancora poco diagnosticata. Cosa c’è da sapere La parola agli esperti dell’Associazione Italiana Celiachia ...

Leggi su iodonna

(Di martedì 23 agosto 2022) Laè unacronica, autoimmune e sistemica che in Italia riguarda ben 233.147 persone. Almeno altre 400.000, però, sono in attesa di una diagnosi. È sempre più difficile individuarla, tanto che spesso i pazienti nondiagnosticati soffrono per problemi non immediatamente riconducibili allae possono trascorrere anni prima didi essere celiaci esponendosi a gravi complicanze. Allora come riuscire a individuare lac’è daper diagnosticarla ...