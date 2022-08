La bolletta manda in crisi le imprese liguri: "Ora rischiamo uno stop generalizzato" (Di martedì 23 agosto 2022) L’industria nazionale sta pagando un conto salato: extracosti a 50 miliardi. Scatta l’allarme: "Stiamo pagando un prezzo altissimo" Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 23 agosto 2022) L’industria nazionale sta pagando un conto salato: extracosti a 50 miliardi. Scatta l’allarme: "Stiamo pagando un prezzo altissimo"

Luihi9 : Si parla troppo poco, dei soldi che ci vengono sottratti da gas e luce Bolletta luglio 2020 ditta € 1630 Luglio2022… - Carnera1990 : @IlVal_79 @kingluar @Cadelux @la_stordita Fino all'anno scorso avevo anche io il vecchio contatore del gas da manda… - CarloBolognesi1 : @LVDA_Acid Il Governo filorusso di Yanukovich aveva portato il Paese alla bancarotta. Come accadde in Argentina o G… - diamantelei1 : @R_iccard_o @AdalucDe @GuidoCrosetto io so solo che questo Governo ci ha portato dentro sanzioni assurde che ora pa… - OresteCastaldo : @alessandromozz HAHAHHAHAHAHAHAHA manda la bolletta -