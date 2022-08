Il Faro online

Ladel nostro paesaggio ben si sposa con il motorismo storico, sarà fantastico ... la manifestazione si propone di raccoglierein favore della Croce Rossa Italiana per sostenerne l'...... sono stati finanziati dalla Città metropolitana di Torino con idel piano tematico Pa. C. E. ... per fortuna, si possono visitare come luoghi di straordinariapaesaggistica e ... La bellezza di Fondi ritratta nelle foto dei ragazzi autistici Un appello ad artisti e cittadini, ai quali è stato chiesto di donare opere pittoriche con soggetti legati a Desio."Credo che le pensioni minime e sociali e di invalidità siano inadeguate e che le risorse per renderle adeguate, ad esempio all'aumento dell'inflazione, si possano trovare in un sistema che spende 110 ...