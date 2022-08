Kvaratskhelia | spiegata il motivo dell’esultanza contro il Monza

Leggi su dailynews24

(Di martedì 23 agosto 2022) Un fulmine a ciel sereno l’impatto di Khvicha. Il georgiano in due partite ha esaltato una tifoseria che in estate era molto scontenta e sfiduciata. 3 goal (in particolare il primoil) e 1 assist in appena due giornate sembrano aver fatto già dimenticare ai supporter partenopei colui che in quella zona L'articolo