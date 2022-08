Kingsley Ehizibue pronto a giocare con l’Udinese… se Dio vorrà: nel 2019 non firmò col Genoa su indicazione dell’Altissimo (Di martedì 23 agosto 2022) L’Udinese ha un nuovo esterno destro…se Dio vuole. Sì, perché la società friulana che aveva da sostituire Brandon Soppy, passato all’Atalanta in questi ultimi giorni di mercato, ha puntato sul nigeriano naturalizzato olandese Kingsley Ehizibue. Cosa c’entra la volontà di Dio? Chi crede risponderebbe “tutto” e Kingsley è evidentemente tra questi, considerando i suoi trascorsi. Sì, perché il laterale era già stato sul punto di arrivare in Italia, quando nel 2019 il Genoa gli mise gli occhi addosso. La storia – All’epoca il 24enne gioca nel Pec Zwolle, in Eredivisie: un fine intenditore di calcio come Giorgio Perinetti, allora direttore sportivo del Genoa, decide che vale la pena portarlo in maglia rossoblu, già a gennaio nel mercato di riparazione. La trattativa va a buon fine: 3 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) L’Udinese ha un nuovo esterno destro…se Dio vuole. Sì, perché la società friulana che aveva da sostituire Brandon Soppy, passato all’Atalanta in questi ultimi giorni di mercato, ha puntato sul nigeriano naturalizzato olandese. Cosa c’entra la volontà di Dio? Chi crede risponderebbe “tutto” eè evidentemente tra questi, considerando i suoi trascorsi. Sì, perché il laterale era già stato sul punto di arrivare in Italia, quando nelilgli mise gli occhi addosso. La storia – All’epoca il 24enne gioca nel Pec Zwolle, in Eredivisie: un fine intenditore di calcio come Giorgio Perinetti, allora direttore sportivo del, decide che vale la pena portarlo in maglia rossoblu, già a gennaio nel mercato di riparazione. La trattativa va a buon fine: 3 ...

enzolampard : L’#Udinese ha chiuso per il sostituto di #Soppy, si tratta di Kingsley #Ehizibue #calciomercato - MarsigliaFabio3 : Alla scoperta di Kingsley Osezele #Ehizibue , nuovo acquisto dell’?@Udinese_1896? Ho raccontato la sua particolare… - serieAnews_com : ?? #Calciomercato | #Udinese, Kingsley #Ehizibue è arrivato in città ?? Ad attendere il terzino destro ci sono vis… - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? #Udinese, niente #Ballerin: la società ha chiuso per un altro esterno destro Dopo la cessione di #Soppy all'Atalanta… - ProfidiAndrea : ?? #Udinese, niente #Ballerin: la società ha chiuso per un altro esterno destro Dopo la cessione di #Soppy all'Ata… -