Kate Middleton: tutto sulla nuova scuola dei figli da 30.000 euro l'anno (Di martedì 23 agosto 2022) Grandi cambiamenti in vista in casa Cambridge. Da settembre i tre figli di Kate Middleton e del principe William inizieranno a frequentare la Lambrook School, la nuova scuola a quindici minuti da Windsor, dove andranno ad abitare (foto: Getty) Dopo mesi di supposizioni, da palazzo ieri è arrivata la conferma: Kate Middleton, William e i loro figli a settembre faranno le valigie e traslocheranno. Le voci che volevano i Cambridge i nuovi inquilini dell'Adelaide Cottage, nei pressi del castello di Windsor, si sono rivelate fondate. La prova è il comunicato ufficiale emesso lunedì da Kensington Palace in cui si annuncia l'iscrizione di George, Charlotte e Louis alla Lambrook School, nel cuore della campagna inglese.

