Juventus – Roma (probabili formazioni e tv) (Di martedì 23 agosto 2022) Gara valida per la terza giornata della Serie A 22/23. Turno bollente, si scontrano i bianconeri e i giallorossi in una partita che dirà già molto delle due squadre. La truppa di Mourinho arriverà a Torino con il morale alto e con un Dybala in più. Non si può dire lo stesso per la Vecchia Signora, reduce da un pareggio ambiguo contro la Sampdoria. Juventus – Roma si giocherà sabato 27 agosto alle ore 18:30 presso l'Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le squadre? Non bene i bianconeri nel pareggio fuori casa contro la Sampdoria. Dopo i botti contro il Sassuolo, la Juventus è tornata ad essere la brutta squadra vista nello scorso campionato. Lenta e macchinosa, con pochissime idee di gioco. Qualcosa è cambiato con l'ingresso di Miretti, ma non è bastato. Intanto il popolo bianconero mugugna, sopratutto nei confronti di ...

