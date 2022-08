Juventus: il club chiude a -5,04 in Borsa, dopo le voci sul Fair Play Finanziario (Di martedì 23 agosto 2022) Drammi in casa Juventus: dopo il pareggio con la Sampdoria e il rischio di essere sanzionato per il mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario, i bianconeri hanno registrato un -5,04% in Borsa, attestandosi a quota 0,3506 euro per azione, contro gli 0,3692 euro per azione della chiusura precedente. Come riporta calcioefinanza.it, la capitalizzazione di mercato è pari invece a 889 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Drammi in casail pareggio con la Sampdoria e il rischio di essere sanzionato per il mancato rispetto delle norme del, i bianconeri hanno registrato un -5,04% in, attestandosi a quota 0,3506 euro per azione, contro gli 0,3692 euro per azione della chiusura precedente. Come riporta calcioefinanza.it, la capitalizzazione di mercato è pari invece a 889 milioni di euro. SportFace.

