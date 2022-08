Juventus, Di Maria è indispensabile: ecco il motivo (Di martedì 23 agosto 2022) La Juventus ha faticato tremendamente nell’ultima uscita di campionato mostrando un disperato bisogno di un giocatore come Di Maria. Nell’ultima uscita di campionato, la seconda dopo l’esordio casalingo con il Sassuolo (chiuso con la conquista dei tre punti), la Juventus ha fatto decisamente un passo indietro. Lo zero a zero sul campo della Sampdoria ha portato tanti dubbi intorno al mondo bianconero e, in particolar modo, alla figura di Allegri. Il tecnico, infatti, è stato duramente criticato per un gioco privo di idee e per la difficoltà di alcuni singoli di esprimersi al meglio. Dalla trasferta di Genova è emerso un dato piuttosto significativo e cioè quanto questa squadra abbia un disperato bisogno di Di Maria. LaPresseIl tre a zero contro il Sassuolo ha portato anche la prima perla italiana di Di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 agosto 2022) Laha faticato tremendamente nell’ultima uscita di campionato mostrando un disperato bisogno di un giocatore come Di. Nell’ultima uscita di campionato, la seconda dopo l’esordio casalingo con il Sassuolo (chiuso con la conquista dei tre punti), laha fatto decisamente un passo indietro. Lo zero a zero sul campo della Sampdoria ha portato tanti dubbi intorno al mondo bianconero e, in particolar modo, alla figura di Allegri. Il tecnico, infatti, è stato duramente criticato per un gioco privo di idee e per la difficoltà di alcuni singoli di esprimersi al meglio. Dalla trasferta di Genova è emerso un dato piuttosto significativo e cioè quanto questa squadra abbia un disperato bisogno di Di. LaPresseIl tre a zero contro il Sassuolo ha portato anche la prima perla italiana di Di ...

romeoagresti : #Juventus, #DiMaria è arrivato al J Medical per valutare il problema all’adduttore sinistro // Di Maria has arrived… - gippu1 : Assunto in estate, Di Maria segna il primo gol con la #Juventus nel giorno dell'Assunzione di Maria #JuventusSassuolo - OptaPaolo : 5 - Angel Di Maria é il quinto argentino (esclusi oriundi) a segnare in questo secolo con la maglia della Juventus… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: 'Ecco quando sara' disponibile #DiMaria!' l'annuncio che non ti aspetti! #Juventus LA DATA ? - ZonaBianconeri : RT @deedeeramino: Sabato sera mi auguro di vedere Miretti e Rovella in campo, serve un briciolo di buon senso e molto coraggio, aspettando… -