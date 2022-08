Juventus | Depay si avvicina | in quota per l'attacco ci sono anche Arnautovic e Muriel

sportface2016 : +++#Juventus, #Nedved: 'Vista la nostra situazione, stiamo seriamente pensando ad altri rinforzi sul calciomercato.… - mirkocalemme : La #Juventus continua a riflettere su #Depay, ma nel frattempo ha definito l'operazione con #Milik e #Marsiglia: pr… - GiovaAlbanese : #Milik e #Depay sono due attaccanti diversi: per caratteristiche, ingaggio e (di conseguenza) profilo. Il vero indi… - peru1990 : RT @MatthijsPog: ???? Confermo il summit di mercato tra Allegri e la Juventus per Milik o Depay. [Romeo Agresti-Juventibus] - albymesiano : Se hai le palle e vuoi essere un grande club prendi sis #Depay e #Milik! #juventus #Calciomercato -

Lacerca un attaccante che completi il reparto offensivo: in cima alla lista ci sono Arkadiusz Milik del Marsiglia e Memphisdel ...Calciomercato, tutti i dettagli sull'esito dell'incontro avvenuto tra i vertici alti dei bianconeri e l'attaccante. Già ieri Nedved è uscito allo scoperto parlandone apertamente.non è più un ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Ora Massimiliano Allegri è chiamato ad una scelta. Nella giornata di oggi è previsto un summit con la dirigenza della Juventus per capire quale si ...