PAZZIPERLAJUVE : RT @cmdotcom: #Juve mania: Due punti persi a #Genova, niente allarmismi ma quanto gioca male questa #Juventus! [@stefanodiscreti] https://t… - StefanoDiscreti : RT @cmdotcom: #Juve mania: Due punti persi a #Genova, niente allarmismi ma quanto gioca male questa #Juventus! [@stefanodiscreti] https://t… - cmdotcom : #Juve mania: Due punti persi a #Genova, niente allarmismi ma quanto gioca male questa #Juventus! [@stefanodiscreti] -

Calciomercato.com

da dire dal punto di vista tecnico: è sicuramente un buon calciatore, un ottimo rincalzo. Sarebbe perfetto nel ruolo di vice Vlahovic ma anche come vice Chiesa o vice Di Maria. Un 'sesto uomo' ...De Ligt non può costare come Skriniar! Due coppie di buon livello,di entusiasmante, ma sicuramente non il punto debole della squadra bianconera che invece rischia di spostarsi decisamente in ... Juvemania: niente allarmismi, ma quanto gioca male questa Juve! Partiamo dalla fine, dalle parole a caldo di Allegri nel post partita; proviamo a vedere anche noi, come il mister bianconero, il bicchiere mezzo pieno. Per la seconda volta consecutiva in stagione Pe ...Iscrizione avvenuta con successo. Partiamo da quello che sicuramente in casa bianconera è stato il caso della settimana, e non solo: la mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United. Facciamo ...