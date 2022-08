Juve, Inter e Roma a rischio sanzioni per fair play finanziario (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – La Uefa si prepara ad annunciare sanzioni nel prossimo mese per venti club che avrebbero violato le regole del fair play finanziario fino alla stagione 2020/21 e tra questi Barcellona, ??Paris Saint-Germain, Juventus, Inter e Roma. Lo riporta il quotidiano inglese ‘The Times’. Nerazzurri e giallorossi sarebbero già state allertati dalla Federcalcio europea, con cui avrebbero aperto un negoziato per ridurre i provvedimenti, che includerebbero comunque una multa e delle limitazioni al mercato. Secondo le attuali regole Uefa (destinate a cambiare alla fine di questa stagione), una squadra può avere solo 30 milioni di euro di perdite nell’arco di tre stagioni, anche se spese intelligenti come per giovanili e squadra femminile non vanno conteggiate. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – La Uefa si prepara ad annunciarenel prossimo mese per venti club che avrebbero violato le regole delfino alla stagione 2020/21 e tra questi Barcellona, ??Paris Saint-Germain,ntus,. Lo riporta il quotidiano inglese ‘The Times’. Nerazzurri e giallorossi sarebbero già state allertati dalla Federcalcio europea, con cui avrebbero aperto un negoziato per ridurre i provvedimenti, che includerebbero comunque una multa e delle limitazioni al mercato. Secondo le attuali regole Uefa (destinate a cambiare alla fine di questa stagione), una squadra può avere solo 30 milioni di euro di perdite nell’arco di tre stagioni, anche se spese intelligenti come per giovanili e squadra femminile non vanno conteggiate. La ...

