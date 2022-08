Juve come prima meno di prima: Allegri salvi il soldato Vlahovic (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo il vittorioso esordio contro il Sassuolo, la Juve ritorna quella del recente passato e delude tremendamente al Ferraris Juve a scartamento ridotto, anzi ridottissimo. Il secondo lunedì consecutivo di agosto di nuovo con la Vecchia Signora protagonista notturna. Ma rispetto all’ampio successo ai danni del Sassuolo (nel risultato più che nella prestazione) al Ferraris i passi indietro sono stati notevoli. Soprattutto in termini di tempo, perché la prova dei bianconeri ha riportato la mente alle numerose serate scialbe e noiose dello scorso campionato. Costruzione di gioco pressoché inesistente, atteggiamento remissivo e le (pochissime) occasioni create frutto di azioni estemporanee, il più delle volte di qualche singolo. Per carità, le assenze pesanti sono il consueto alibi che Max Allegri può smazzare sul tavolo ma non può ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo il vittorioso esordio contro il Sassuolo, laritorna quella del recente passato e delude tremendamente al Ferrarisa scartamento ridotto, anzi ridottissimo. Il secondo lunedì consecutivo di agosto di nuovo con la Vecchia Signora protagonista notturna. Ma rispetto all’ampio successo ai danni del Sassuolo (nel risultato più che nella prestazione) al Ferraris i passi indietro sono stati notevoli. Soprattutto in termini di tempo, perché la prova dei bianconeri ha riportato la mente alle numerose serate scialbe e noiose dello scorso campionato. Costruzione di gioco pressoché inesistente, atteggiamento remissivo e le (pochissime) occasioni create frutto di azioni estemporanee, il più delle volte di qualche singolo. Per carità, le assenze pesanti sono il consueto alibi che Maxpuò smazzare sul tavolo ma non può ...

