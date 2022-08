Judo, Mondiali Cadetti 2022: sorteggiati i tabelloni, undici teste di serie italiane tra tutte le categorie (Di martedì 23 agosto 2022) Quest’oggi è andato in scena il primo atto ufficiale dei Campionati Mondiali Cadetti di Judo 2022, con la cerimonia di sorteggio di tutti i tabelloni della manifestazione in programma da mercoledì 24 a domenica 28 agosto. La rassegna iridata Under 18 (riservata ai Judoka nati nel triennio 2005-2007) mette in palio dunque già domani i primi titoli individuali, mentre l’ultimo evento della kermesse sarà la prova a squadre. L’Italia è volata a Sarajevo con una squadra numerosa ed ambiziosa, composta da venti atleti che andranno a caccia di risultati importanti per cercare di migliorare il bottino (2 bronzi e tanti piazzamenti a ridosso del podio) ottenuto due mesi fa agli Europei di categoria. Andiamo dunque a scoprire l’esito del sorteggio in chiave azzurra, soprattutto per gli ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Quest’oggi è andato in scena il primo atto ufficiale dei Campionatidi, con la cerimonia di sorteggio di tutti idella manifestazione in programma da mercoledì 24 a domenica 28 agosto. La rassegna iridata Under 18 (riservata aika nati nel triennio 2005-2007) mette in palio dunque già domani i primi titoli individuali, mentre l’ultimo evento della kermesse sarà la prova a squadre. L’Italia è volata a Sarajevo con una squadra numerosa ed ambiziosa, composta da venti atleti che andranno a caccia di risultati importanti per cercare di migliorare il bottino (2 bronzi e tanti piazzamenti a ridosso del podio) ottenuto due mesi fa agli Europei di categoria. Andiamo dunque a scoprire l’esito del sorteggio in chiave azzurra, soprattutto per gli ...

AndreaLuccitti : RT @FijlkamOfficial: Azzurrini pronti al via per i Mondiali cadetti a Sarajevo - JudoTalk : RT @FijlkamOfficial: Azzurrini pronti al via per i Mondiali cadetti a Sarajevo - FijlkamOfficial : Azzurrini pronti al via per i Mondiali cadetti a Sarajevo - ematr_86 : GLI EVENTI DELLA MAGLIA AZZURRA DI mercoledì #24agosto AD 2022 Domani iniziano anche i Mondiali cadetti di judo a Sarajevo #EstateAzzurra - zazoomblog : Judo Mondiali Cadetti 2022: l’Italia vola a Sarajevo con venti azzurrini per migliorare i risultati degli Europei -… -