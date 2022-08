Jova Beach Party a Viareggio, la procura di Lucca apre un’inchiesta per danno ambientale. L’organizzatore Salvadori: “Massima serenità, quanto denunciato è falso” (Di martedì 23 agosto 2022) L’evento Jova Beach Party deve ancora approdare alla spiaggia del Muraglione di Viareggio (il 2 e il 3 settembre) e già la procura di Lucca ha aperto una inchiesta per il “reato che configura la distruzione o deterioramento di habitat”, secondo l’articolo 733 bis del codice penale. L’inchiesta è stata aperta in seguito ad un esposto di un’associazione ambientalista, che ha presentato uno studio del professor Baccaro dell’Università di Trieste effettuato su un “campionamento della vegetazione psammofila realizzato nell’area del Muraglione di Viareggio ad inizio agosto”. Dal fascicolo si evince che “le piante presenti sull’arenile contribuiscono alla costruzione delle dune, ne aumentano l’altezza e le consolidano, contrastando l’erosione della spiaggia”. Alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) L’eventodeve ancora approdare alla spiaggia del Muraglione di(il 2 e il 3 settembre) e già ladiha aperto una inchiesta per il “reato che configura la distruzione o deterioramento di habitat”, secondo l’articolo 733 bis del codice penale. L’inchiesta è stata aperta in seguito ad un esposto di un’associazione ambientalista, che ha presentato uno studio del professor Baccaro dell’Università di Trieste effettuato su un “campionamento della vegetazione psammofila realizzato nell’area del Muraglione diad inizio agosto”. Dal fascicolo si evince che “le piante presenti sull’arenile contribuiscono alla costruzione delle dune, ne aumentano l’altezza e le consolidano, contrastando l’erosione della spiaggia”. Alcune ...

