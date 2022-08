John Wick 4, il regista: "Trovare delle nuove sequenze d'azione per Keanu Reeves è stato molto difficile" (Di martedì 23 agosto 2022) Chad Stahelski ha recentemente parlato di John Wick 4 rivelando che, sebbene sia stato difficile Trovare delle nuove sequenze d'azione per il film, è felice che ora i dirigenti si fidino di lui. Chad Stahelski, il regista di John Wick 4, ha recentemente parlato della pressione a cui lui e gli sceneggiatori sono stati sottoposti al fine di Trovare nuove sequenze d'azione che fossero all'altezza dell'amato personaggio interpretato da Keanu Reeves. Intervistato dal The Hollywood Reporter, Stahelski ha inevitabilmente parlato del prossimo film di John ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 agosto 2022) Chad Stahelski ha recentemente parlato di4 rivelando che, sebbene siad'per il film, è felice che ora i dirigenti si fidino di lui. Chad Stahelski, ildi4, ha recentemente parlato della pressione a cui lui e gli sceneggiatori sono stati sottoposti al fine did'che fossero all'altezza dell'amato personaggio interpretato da. Intervidal The Hollywood Reporter, Stahelski ha inevitabilmente parlato del prossimo film di...

MariaPiccoli11 : @oteroalicia941 e' una co - protagonista in John Wick 4 - BiceAntonelli : @DrAntiFeiQ Sulle matite chiedere a John Wick ?? - ProLogicPlc : @LaBombetta76 Cugina di John Wick - zazoomblog : Lou: Allison Janney è una John Wick al femminile nel trailer del thriller Netflix - #Allison #Janney #femminile… - Barbie69s : Dovrei guardare john wick lo so . -