Jennifer Lopez e Ben Affleck: il secondo matrimonio in Georgia con un velo lungo 6 metri (FOTO) (Di martedì 23 agosto 2022) Jennifer Lopez, con indosso un velo lungo 6 metri, e Ben Affleck hanno appena celebrato il loro secondo matrimonio nel complesso di 87 acri che l'attore possiede in Georgia. Dopo essersi sposati il mese scorso a Las Vegas, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno celebrato le nozze per la seconda volta durante un fine settimana di festeggiamenti in Georgia. La celebrazione del matrimonio della coppia ha avuto luogo presso il complesso di 87 acri di Affleck a Hampton Island Preserve, dove i due attori si sono scambiati i voti durante una cerimonia di 45 minuti davanti a 135 amici e familiari. Una fonte ha rivelato che sia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 agosto 2022), con indosso un, e Benhanno appena celebrato il loronel complesso di 87 acri che l'attore possiede in. Dopo essersi sposati il mese scorso a Las Vegas, Benhanno celebrato le nozze per la seconda volta durante un fine settimana di festeggiamenti in. La celebrazione deldella coppia ha avuto luogo presso il complesso di 87 acri dia Hampton Island Preserve, dove i due attori si sono scambiati i voti durante una cerimonia di 45 minuti davanti a 135 amici e familiari. Una fonte ha rivelato che sia ...

favolafrancis : RT @vogue_italia: Ancora un sì! I Bennifer si giurano amore eterno in ogni parte del globo. Altro matrimonio in Georgia! - favolafrancis : RT @paradisoa1: Schiena scoperta e velo di 6 metri. Così,in Ralph Lauren,Jennifer Lopez sposa Ben Affleck 20 anni dopo. - flamanc24 : RT @paradisoa1: Schiena scoperta e velo di 6 metri. Così,in Ralph Lauren,Jennifer Lopez sposa Ben Affleck 20 anni dopo. - flamanc24 : RT @Agenzia_Ansa: Nuove nozze per i Bennifer. Ben Affleck e Jennifer Lopez tornano sull'altare il prossimo sabato. A officiare il matrimoni… - flazia24 : RT @Agenzia_Ansa: Nuove nozze per i Bennifer. Ben Affleck e Jennifer Lopez tornano sull'altare il prossimo sabato. A officiare il matrimoni… -