Jennifer Lopez condivide le prime foto delle nozze in Georgia con Ben Affleck (Di martedì 23 agosto 2022) La popstar ha pubblicato su Instagram un suo primissimo piano, il volto coperto dal velo da sposa. E poi le altre immagini del secondo matrimonio con l'attore sono arrivate sul suo sito OnTheJLo.com Leggi su vanityfair (Di martedì 23 agosto 2022) La popstar ha pubblicato su Instagram un suo primissimo piano, il volto coperto dal velo da sposa. E poi le altre immagini del secondo matrimonio con l'attore sono arrivate sul suo sito OnTheJLo.com

