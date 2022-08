Jean Onana del Bordeaux é vicino al Milan (Di martedì 23 agosto 2022) Jean Onana, centrocampista classe 2000 del Bordeaux, è vicino ad approdare al Milan. Per cui molto presto gli Onana a Milano potrebbero essere due, dopo l’arrivo di André Onana all’Inter. Dopo Yacine Adli, un altro calciatore del Bordeaux può approdare in rossonero. Il club francese, dopo la retrocessione in Ligue 2, continua a cedere i suoi pezzi pregiati per rifinanziare il club. Jean Onana al Milan: si lavora sulla formula di acquisto Onana del Bordeaux è un centrocampista fisico, che farebbe proprio al caso del Milan. Andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Frank Kessié, passato in estete a parametro zero al ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 23 agosto 2022), centrocampista classe 2000 del, èad approdare al. Per cui molto presto glio potrebbero essere due, dopo l’arrivo di Andréall’Inter. Dopo Yacine Adli, un altro calciatore delpuò approdare in rossonero. Il club francese, dopo la retrocessione in Ligue 2, continua a cedere i suoi pezzi pregiati per rifinanziare il club.al: si lavora sulla formula di acquistodelè un centrocampista fisico, che farebbe proprio al caso del. Andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Frank Kessié, passato in estete a parametro zero al ...

