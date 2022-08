Jean-Christophe Lambert, l'ideatore dei “taxi volanti” del vicino futuro (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - A 36 anni, Jean-Christophe Lambert sta per lanciare un Ufo, ovvero un aereo a decollo e atterraggio verticale e propulsione ibrida in grado di trasportare diverse persone. Mezzo aereo, mezzo elicottero, interamente progettato dalla società da lui co-fondata nel 2018, Ascendance Flight Technologies (Aft). La sua ambizione: farla volare per le Olimpiadi del 2024 a Parigi. A scriverlo è il francese Le Nouvelle Observateur. In pratica si tratta di un “taxi volante” a cinque posti di nome Atea e annunciato ne dicembre 2021 dopo tre anni di ricerca e sviluppo, dopo due anni di Covid che hanno di fatto messo in crisi migliaia di aerei per via della sicurezza sanitaria nei voli ma che al tempo stesso anche favorito e stimolato l'interesse per una mobilità sostenibile. Sede a Tolosa, roccaforte francese ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - A 36 anni,sta per lanciare un Ufo, ovvero un aereo a decollo e atterraggio verticale e propulsione ibrida in grado di trasportare diverse persone. Mezzo aereo, mezzo elicottero, interamente progettato dalla società da lui co-fondata nel 2018, Ascendance Flight Technologies (Aft). La sua ambizione: farla volare per le Olimpiadi del 2024 a Parigi. A scriverlo è il francese Le Nouvelle Observateur. In pratica si tratta di un “volante” a cinque posti di nome Atea e annunciato ne dicembre 2021 dopo tre anni di ricerca e sviluppo, dopo due anni di Covid che hanno di fatto messo in crisi migliaia di aerei per via della sicurezza sanitaria nei voli ma che al tempo stesso anche favorito e stimolato l'interesse per una mobilità sostenibile. Sede a Tolosa, roccaforte francese ...

