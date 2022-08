Iva Zanicchi tuona contro gli influencer in vacanza: “C’è gente che arranca per arrivare a fine mese. Basta ostentare” (Di martedì 23 agosto 2022) Iva Zanicchi segue Christian De Sica. Dopo lo sfogo del ‘re dei cinepanettoni’, che aveva duramente criticato le foto degli influencer in vacanza su yatch e aerei privati (“Ma possibile essere diventati così cafoni?”), anche ‘l’Aquila di Ligonchio’ ha dato la sua opinione. “Capisco che è giusto che esistano gli influencer perché siamo in un’epoca in cui i social sono diventati la normalità, però l’ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto – ha spiegato la cantante all’Adnkronos – Noi eravamo poveri e mia madre, quando andavo a scuola con le scarpe nuove mi diceva: ‘Non devi vantartene’, mi raccomandò. A me hanno sempre insegnato l’umiltà, non c’è bisogno di vantarsi di ciò che hai”. Zanicchi, però, non disprezza i social network: “Anche io vado sui social. Ho il mio profilo Instagram ma non posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Ivasegue Christian De Sica. Dopo lo sfogo del ‘re dei cinepanettoni’, che aveva duramente criticato le foto degliinsu yatch e aerei privati (“Ma possibile essere diventati così cafoni?”), anche ‘l’Aquila di Ligonchio’ ha dato la sua opinione. “Capisco che è giusto che esistano gliperché siamo in un’epoca in cui i social sono diventati la normalità, però l’ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto – ha spiegato la cantante all’Adnkronos – Noi eravamo poveri e mia madre, quando andavo a scuola con le scarpe nuove mi diceva: ‘Non devi vantartene’, mi raccomandò. A me hanno sempre insegnato l’umiltà, non c’è bisogno di vantarsi di ciò che hai”., però, non disprezza i social network: “Anche io vado sui social. Ho il mio profilo Instagram ma non posto ...

zazoomblog : Città Spettacolo il concerto di Iva Zanicchi in piazza Roma è sold out - #Città #Spettacolo #concerto #Zanicchi… - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Un duo di puro divertimento ???? @InfoMalgioglio @iva_zanicchi Rivedi 'D'Iva' in streaming su #MediasetInfinity ?? https:/… - MedInfinityIT : Un duo di puro divertimento ???? @InfoMalgioglio @iva_zanicchi Rivedi 'D'Iva' in streaming su #MediasetInfinity ??… - infoitcultura : Iva Zanicchi sbotta, non ci può passare: lo sfogo è pesante - infoitcultura : “Non arrivano a fine mese”: Iva Zanicchi non ne può più -