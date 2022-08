ITF Junior | Bottari e Riva avanti Livorno

sportrentino_it : Noemi Maines, altra perla: trionfa nell'Itf junior di Cuneo - Deiana_Luca9 : RT @Ladal17: Entrambi allenati dal maestro Alessandro Galli: Matteo #Gigante quest'anno ha vinto il primo titolo pro mentre Andrea #DeMarch… - Ladal17 : Entrambi allenati dal maestro Alessandro Galli: Matteo #Gigante quest'anno ha vinto il primo titolo pro mentre Andr… - livetennisit : ITF Junior Country Cuneo: Il resoconto di giornata - livetennisit : ITF Junior Country Cuneo: Il resoconto di giornata -

FIT

...vinceva il titoloagli Australian Open. Sara Errani , invece, dall'alto della sua testa di serie numero 16 trova la rumena Gabriela Lee, balzata agli onori delle cronache per aver vinto l'...... Sporting Club Selva Alta), in crescita esponenziale e in luce anche nei torneiTour. Gli appassionati romagnoli si apprestano dunque a vivere due settimane all'insegna del tennis di ... ITF Junior: azzurri protagonisti a Cuneo e Maribor Anche durante agosto giocatori e giocatrici della Canottieri Casale si sono messi in evidenza in giro per tornei. Proseguono i progressi in campo per Enola Chiesa che ha raggiunto la finale di doppio ...Lukas Rosol, 37, dipped down to compete at ITF-level last week following a run of first round defeats at ATP Challenger level - and the move paid dividends ...