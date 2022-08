Italia-Canada | Mondiali volley 2022 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 23 agosto 2022) Sabato 27 agosto inizierà il cammino della Nazionalena ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile. Alla Stožice Arena di Lubiana, in Slovenia, gli azzurri scenderanno in campo per il primo match della fase a gironi, contro la selezione canadese. Inserita nel Girone E con Turchia, Cina e, per l’appunto,, la squadra guidata dal CT Fefè De Giorgi parte con ambizioni importanti ed una rosa che riprende quasi nella sua interezza quella che è salita sul gradino più alto del podio continentale lo scorso anno.: i convocati dell’ai raggi X. Giannelli e Michieletto possono fare la differenza Simone Giannelli, Alessandro Michieletto e compagni scenderanno in campo alle 21.15 per cercare tre punti già importanti per la ...