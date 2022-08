“Io, lontana dalle Vacanze di Natale di Christian De Sica”. E l’attore replica a Gaia Nanni: “Ma chi te conosce, ma chi te vo” (Di martedì 23 agosto 2022) Gaia Nanni, attrice, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino nella quale, rispondendo a una domanda sul suo ‘rifuggere dagli stereotipi‘ nei personaggi che interpreta al cinema e in teatro, ha risposto: “Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale“. Non un complimento per l’attore che non è stato affatto zitto, anzi. Con un post su Instagram ha ribattuto: “Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. ‘Ma chi te conosce, ma chi te vo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022), attrice, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino nella quale, rispondendo a una domanda sul suo ‘rifuggere dagli stereotipi‘ nei personaggi che interpreta al cinema e in teatro, ha risposto: “Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante diDeindi“. Non un complimento perche non è stato affatto zitto, anzi. Con un post su Instagram ha ribattuto: “dice che rifugge da me edi. ‘Ma chi te, ma chi te vo ...

Eurosport_IT : ??OROOOOOOOOO ???? Chiara Pellacani conquista l’oro europeo nei tuffi dal trampolino 3m: quarto oro per lei qui a Rom… - FQMagazineit : “Io, lontana dalle Vacanze di Natale di Christian De Sica”. E l’attore replica a Gaia Nanni: “Ma chi te conosce, ma… - nhpaolocastelli : RT @ScempioDelMondo: Indubbiamente non è lontana l'ora in cui l'umanità, diventata oggetto passivo di tutte le esperienze di laboratorio, c… - Illadrodimele2 : RT @ScempioDelMondo: Indubbiamente non è lontana l'ora in cui l'umanità, diventata oggetto passivo di tutte le esperienze di laboratorio, c… - Lukyluke311 : RT @ScempioDelMondo: Indubbiamente non è lontana l'ora in cui l'umanità, diventata oggetto passivo di tutte le esperienze di laboratorio, c… -