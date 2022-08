“Io 40 anni fa” Anna Pettinelli rifatta? Una foto per rispondere alle accuse di ‘ritocchini’

(Di martedì 23 agosto 2022)contro gli hater. La speaker radiofonica non ci sta e sbotta contro le numerose critiche ricevute nelle ultime ore. Lo fa con un lungo post in risposta ai tanti utenti che non le perdonano l’uso di filtri nelle. Già, proprio così. Anche lei, come tanti vip, ama pubblicare momenti della propria giornata, della propria attività, del proprio relax. Negli ultimi giorni sul suo profilo Instagram notiamo che ogniè accompagnata da un messaggio particolare. “Vergogna a chi pensa male” un detto del 1300, ad esempio. E poi moltissimi sono i commenti di solidarietà e affetto da parte dei tanti fan. Tutto in seguito agli attacchi di chi l’accusa di ritoccare troppo le. Stavolta, così, ha voluto pubblicare due, una di 40fa e una di ...

repubblica : E' morta Anna Rita Luceri: a 48 anni una malattia fulminante ha ucciso la comica che aveva raccontato il Salento a… - anna_nan19 : @Stefano___1970 @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @pdnetwork Io in 3 anni ho visto una banda di incapaci che si sono all… - radiokemonia : Stai ascoltando: Eddy Grant-Gimme Hope Jo'Anna La musica anni 80 solo su -

Nel Giardino dell'ex Conservatorio Sant', alle 21, andrà in scena il recital di teatro, musica ...con le targhe di ringraziamento ai commercianti e agli artigiani presenti in città da 50e ...Pettinelli esplode sui social network per via delle critiche e degli attacchi che sta ricevendo ... Per placare le polemiche decide ora di condividere un collage con due scatti, uno di 40fa e ...L'attesa è finita: ritorna, dopo due anni di pandemia, la Festa dei Santi Patroni Oronzo, Giusto e Fortunato a Lecce. Tre giorni di festa: mercoledì 24, giovedì 25 ...A 46 anni dopo un passato turbolento la rinascita di Asia Argento sembra ormai essere inarrestabile. Dopo aver smesso con alcol e droghe ora per la figlia del regista horror è arrivato ...