Inter, Sky: “Si lavora per il prestito di Acerbi, sulle parole dell’agente..” (Di martedì 23 agosto 2022) Inter Acerbi- L’Inter lavora in vista dei prossimi impegni, dopo la grande vittoria contro lo Spezia in scioltezza per 3-0. Lavoro muscolare per gli uomini di Simone Inzaghi, alla Pinetina. L’Inter lavora attivamente sul mercato in entrata, nonostante Inzaghi la scorsa settimana ufficializzò il termine delle entrate neroazzurre. L’ultimo obbiettivo per la retroguardia difensiva Lombarda è Francesco Acerbi, dopo che la trattativa per Akanji si è ritenuta al quanto complessa. Il difensore della Lazio, è ormai fuori dagli schemi tattici di Maurizio Sarri ed è pronto a trasferirsi da Simone Inzaghi, suo carissimo allenatore. L’Inter vorrebbe acquistare l’Italiano, non a titolo definitivo, ma tramite un prestito con obbligo di riscatto. ... Leggi su seriea24 (Di martedì 23 agosto 2022)- L’in vista dei prossimi impegni, dopo la grande vittoria contro lo Spezia in scioltezza per 3-0. Lavoro muscolare per gli uomini di Simone Inzaghi, alla Pinetina. L’attivamente sul mercato in entrata, nonostante Inzaghi la scorsa settimana ufficializzò il termine delle entrate neroazzurre. L’ultimo obbiettivo per la retroguardia difensiva Lombarda è Francesco, dopo che la trattativa per Akanji si è ritenuta al quanto complessa. Il difensore della Lazio, è ormai fuori dagli schemi tattici di Maurizio Sarri ed è pronto a trasferirsi da Simone Inzaghi, suo carissimo allenatore. L’vorrebbe acquistare l’Italiano, non a titolo definitivo, ma tramite uncon obbligo di riscatto. ...

