Inseguono un capriolo a bordo di uno scooter: due giovani denunciati a Firenze | VIDEO (Di martedì 23 agosto 2022) Costretto a correre e fuggire, impaurito, lungo le strade collinari alle porte di Firenze. Perché alle sue spalle, in piena notte, c’era uno scooter con a bordo due persone che lo stavano seguendo e suonavano contro di lui il clacson. Uno dei due, inoltre, ha deciso anche di immortalare la scena con il proprio smartphone, prima di pubblicare quel VIDEO sui social. E ora gli autori di questo che – per il codice penale italiano – è “maltrattamento di animali”, è scattata la denuncia da parte dell’Ente Nazionale Protezione Animali. La stessa Enpa, infatti, ha deciso di mostrare a tutti il filmato di quel capriolo inseguito per le strade del capoluogo toscano. Firenze, due scooteristi Inseguono di notte un capriolo spaventatissimo. E’ ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Costretto a correre e fuggire, impaurito, lungo le strade collinari alle porte di. Perché alle sue spalle, in piena notte, c’era unocon adue persone che lo stavano seguendo e suonavano contro di lui il clacson. Uno dei due, inoltre, ha deciso anche di immortalare la scena con il proprio smartphone, prima di pubblicare quelsui social. E ora gli autori di questo che – per il codice penale italiano – è “maltrattamento di animali”, è scattata la denuncia da parte dell’Ente Nazionale Protezione Animali. La stessa Enpa, infatti, ha deciso di mostrare a tutti il filmato di quelinseguito per le strade del capoluogo toscano., dueistidi notte unspaventatissimo. E’ ...

lazampa : In due inseguono un capriolo in moto a Firenze a 40 chilometri l’ora: “Ce lo mangiamo?”. Gli animalisti: “È un reat… - neXtquotidiano : Inseguono un #capriolo a bordo di uno scooter: due giovani denunciati a Firenze | VIDEO - fulviocerutti : In due inseguono un capriolo in moto a Firenze a 40 chilometri l’ora: “Ce lo mangiamo?”. Gli animalisti: “È un reat… - Maxsanti8 : RT @enpaonlus: Firenze, due scooteristi inseguono di notte un capriolo spaventatissimo. E’ maltrattamento, un atto di idiozia. Risponderann… - gattogeremia : RT @enpaonlus: Firenze, due scooteristi inseguono di notte un capriolo spaventatissimo. E’ maltrattamento, un atto di idiozia. Risponderann… -