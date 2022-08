Infortunio Navas, c’è l’esito degli esami: le condizioni (Di martedì 23 agosto 2022) L’Equipe, noto giornale d’Oltralpe, fa il punto della situazione sulla condizione fisica di Keylor Navas, portiere del Paris Saint Germain nel mirino di Giuntoli e del Napoli. Navas per qualche giorno non si è allenato a causa di un fastidio alla parte bassa della schiena ed era stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino, gli esami a cui è stato sottoposto il portiere costaricano hanno evidenziato una leggera lombalgia. Per questo motivo le condizioni di Navas non preoccupano in alcun modo né il tecnico dei parigini Galtier, né gli uomini mercato del Napoli. Napoli Keylor Navas (Getty Images)L’estremo difensore dovrebbe tornare regolarmente ad allenarsi con il Paris Saint Germain nel corso di questa settimana, movimenti ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022) L’Equipe, noto giornale d’Oltralpe, fa il punto della situazione sulla condizione fisica di Keylor, portiere del Paris Saint Germain nel mirino di Giuntoli e del Napoli.per qualche giorno non si è allenato a causa di un fastidio alla parte bassa della schiena ed era stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino, glia cui è stato sottoposto il portiere costaricano hanno evidenziato una leggera lombalgia. Per questo motivo ledinon preoccupano in alcun modo né il tecnico dei parigini Galtier, né gli uomini mercato del Napoli. Napoli Keylor(Getty Images)L’estremo difensore dovrebbe tornare regolarmente ad allenarsi con il Paris Saint Germain nel corso di questa settimana, movimenti ...

