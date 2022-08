(Di martedì 23 agosto 2022) Due martiri, vittime del pregiudizio verso le idee politiche anarchiche e pacifiste, soprattutto, vittime dell'odio contro gli immigrati che li rendeva 'colpevoli' già in partenza. Al termine di un ...

... è l'estrema coerenza e convinzione nei valori professati dae Vanzetti, mai rinnegati fino ... Perché in ogni caso la veraha un futuro dentro ognuno di noi.... istituendo una giornata dellapere Vanzetti vittime di odio e pregiudizio. In memoria di Sacco e Vanzetti, uccisi dal potere razzista perché anarchici e italiani Il 23 agosto del 1927 l'esecuzione sulla sedia elettrica negli Stati Uniti. Cinquant'anni dopo la riabilitazione: tutti i cittadini dovrebbero stare in guardia contro i propri pregiudizi ...