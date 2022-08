In Italia il lavoro uccide: due persone ogni giorno muoiono lavorando (Di martedì 23 agosto 2022) Il lavoro in Italia uccide e lo fa nel silenzio e nell’indifferenza di un Paese distratto. I dati pubblicati dall’Inail, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, nella sua Relazione annuale sono quelli di un bollettino di guerra. ogni giorno due persone muoiono lavorando Le denunce di infortunio con esito mortale raccolte dall’Inail nel 2021, sono state 1.361, quasi 4 ogni giorno, meno dei 1.684 incidenti mortali denunciati nell’anno precedente. Dunque si potrebbe pensare che un decremento del 19,2% di incedenti mortali possa rappresentare un trend positivo ma, in realtà, l’Inail sottolinea che «la contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio ... Leggi su fmag (Di martedì 23 agosto 2022) Iline lo fa nel silenzio e nell’indifferenza di un Paese distratto. I dati pubblicati dall’Inail, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul, nella sua Relazione annuale sono quelli di un bollettino di guerra.dueLe denunce di infortunio con esito mortale raccolte dall’Inail nel 2021, sono state 1.361, quasi 4, meno dei 1.684 incidenti mortali denunciati nell’anno precedente. Dunque si potrebbe pensare che un decremento del 19,2% di incedenti mortali possa rappresentare un trend positivo ma, in realtà, l’Inail sottolinea che «la contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio ...

