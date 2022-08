In Brasile arriva il cuore imbalsamato del primo imperatore (Di martedì 23 agosto 2022) Il cuore imbalsamato del primo sovrano dell'Impero del Brasile, Dom Pedro Ier (1798 - 1834), è giunto a Brasilia a bordo di un aereo Vc - 99 dell'aviazione brasiliana nell'ambito delle celebrazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Ildelsovrano dell'Impero del, Dom Pedro Ier (1798 - 1834), è giunto a Brasilia a bordo di un aereo Vc - 99 dell'aviazione brasiliana nell'ambito delle celebrazioni ...

Matteo1979vr : @radaellisimone1 @DucaAndrea85 Ad un certo punto mi chiedo perché se è davvero così forte come narrano non abbia un… - VivMilano : RT @Agenzia_Ansa: Arriva in Brasile il cuore di re Pietro eroe dei due mondi. La reliquia, proveniente dal Portogallo, sarà esposta per i 2… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Arriva in Brasile il cuore di re Pietro eroe dei due mondi. La reliquia, proveniente dal Portogallo, sarà esposta per i 2… - manupass62 : RT @Agenzia_Ansa: Arriva in Brasile il cuore di re Pietro eroe dei due mondi. La reliquia, proveniente dal Portogallo, sarà esposta per i 2… - Evron88 : RT @Agenzia_Ansa: Arriva in Brasile il cuore di re Pietro eroe dei due mondi. La reliquia, proveniente dal Portogallo, sarà esposta per i 2… -