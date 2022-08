In arrivo il concorso vigili urbani a Roma: requisiti e posti disponibili (Di martedì 23 agosto 2022) È in arrivo il bando per il concorso pubblico per vigili urbani e agenti della polizia municipale di Roma. Si tratta di un concorso molto atteso: ecco tutto quello che devi sapere per candidarti. Entrare nel mondo del lavoro non è mai stato semplice, ma adesso è diventato ancora più difficile, soprattutto con la crisi economica ed il post Covid. Proprio per questo sono in tanti che sperano di passare il concorso pubblico. Adesso è in arrivo un concorso nella Capitale che vedrà migliaia di persone concorrere per accaparrarsi un posto. fonte foto: AdobeStockDopo il flop del concorso del 2010, in cui furono assunte solamente 161 persone. Adesso il comune di Roma è pronto ad accogliere ... Leggi su chenews (Di martedì 23 agosto 2022) È inil bando per ilpubblico pere agenti della polizia municipale di. Si tratta di unmolto atteso: ecco tutto quello che devi sapere per candidarti. Entrare nel mondo del lavoro non è mai stato semplice, ma adesso è diventato ancora più difficile, soprattutto con la crisi economica ed il post Covid. Proprio per questo sono in tanti che sperano di passare ilpubblico. Adesso è inunnella Capitale che vedrà migliaia di persone concorrere per accaparrarsi un posto. fonte foto: AdobeStockDopo il flop deldel 2010, in cui furono assunte solamente 161 persone. Adesso il comune diè pronto ad accogliere ...

