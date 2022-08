Ilary Blasi, un segreto dietro lo scatto postato su Instagram: occhio al dettaglio (Di martedì 23 agosto 2022) Vacanze infinite per Ilary Blasi, che adesso si trova in Croazia. La conduttrice si gode gli ultimi giorni d’estate in attesa di incontrare a Roma gli avvocati per discutere i dettagli della separazione dal marito Francesco Totti. L’ex capitano della Roma è a Sabaudia con il primogenito impegnato negli allenamenti di calcio. Con l’ex letterina di “Passaparola” invece c’è soltanto la piccola Isabel. All’occhio attento dei fan e di alcuni giornalisti non è sfuggito un particolare legato ad uno scatto sui social che vede protagonista proprio la piccola. Si tratta di un dettaglio che non si nota subito, ma che fa capire molte cose. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Ilary Blasi, le vacanze continuano: ecco dove e con chi (foto) , non si nota ... Leggi su tvzap (Di martedì 23 agosto 2022) Vacanze infinite per, che adesso si trova in Croazia. La conduttrice si gode gli ultimi giorni d’estate in attesa di incontrare a Roma gli avvocati per discutere i dettagli della separazione dal marito Francesco Totti. L’ex capitano della Roma è a Sabaudia con il primogenito impegnato negli allenamenti di calcio. Con l’ex letterina di “Passaparola” invece c’è soltanto la piccola Isabel. All’attento dei fan e di alcuni giornalisti non è sfuggito un particolare legato ad unosui social che vede protagonista proprio la piccola. Si tratta di unche non si nota subito, ma che fa capire molte cose. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>, le vacanze continuano: ecco dove e con chi (foto) , non si nota ...

