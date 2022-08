Ilary Blasi parte per la Croazia con la figlia: sui social la foto senza fede che fa impazzire i fan (Di martedì 23 agosto 2022) La coppia Blasi-Totti, ormai tramontata, non smette di far ”rumore” sui social, ed ogni scatto pubblicato è ormai fonte di polemica e discussioni. Una nuova rotta per Ilary Blasi: Croazia L’ultima trovata da parte di Ilary è stata quella di recuperare la figlia più piccola, Isabel, che era con Francesco Totti a Sabaudia, e salpare per la Croazia con la sorella. Dunque, dopo la Tanzania, dopo qualche giorno nella villa di famiglia sul litorale e un soggiorno a Cortina, Ilary parte ancora una volta per una nuova destinazione. View this post on Instagram A post shared by Ilary Blasi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) La coppia-Totti, ormai tramontata, non smette di far ”rumore” sui, ed ogni scatto pubblicato è ormai fonte di polemica e discussioni. Una nuova rotta perL’ultima trovata dadiè stata quella di recuperare lapiù piccola, Isabel, che era con Francesco Totti a Sabaudia, e salpare per lacon la sorella. Dunque, dopo la Tanzania, dopo qualche giorno nella villa di famiglia sul litorale e un soggiorno a Cortina,ancora una volta per una nuova destinazione. View this post on Instagram A post shared by...

