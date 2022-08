Ilary Blasi, le vacanze continuano: ecco dove e con chi (foto) (Di martedì 23 agosto 2022) L’estate 2022 di Ilary Blasi è stata caratterizzata da numerosi viaggi, fatta eccezione per il periodo trascorso in Italia nella villa di Sabaudia insieme ai figli e per i pochi giorni vissuti nella casa dei nonni materni con la sorella Melory. Dopo un breve periodo di assenza dai social, la conduttrice era rispuntata tra le storie di Instagram per svelare ai follower i suoi nuovi progetti. La showgirl aveva manifestato il desiderio di ripartire, però non aveva dato indizi sulla sua prossima destinazione. Soltanto in un secondo momento lei si è fatta vedere in barca e fuori dall’Italia, insieme alla figlia Isabel. Totti invece è rimasto a Sabaudia con Cristian, che è impegnato con gli allenamenti di calcio. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Ilary Blasi sorpresa con un volto ... Leggi su tvzap (Di martedì 23 agosto 2022) L’estate 2022 diè stata caratterizzata da numerosi viaggi, fatta eccezione per il periodo trascorso in Italia nella villa di Sabaudia insieme ai figli e per i pochi giorni vissuti nella casa dei nonni materni con la sorella Melory. Dopo un breve periodo di assenza dai social, la conduttrice era rispuntata tra le storie di Instagram per svelare ai follower i suoi nuovi progetti. La showgirl aveva manifestato il desiderio di ripartire, però non aveva dato indizi sulla sua prossima destinazione. Soltanto in un secondo momento lei si è fatta vedere in barca e fuori dall’Italia, insieme alla figlia Isabel. Totti invece è rimasto a Sabaudia con Cristian, che è impegnato con gli allenamenti di calcio. (continua a leggere dopo le) leggi anche l’articolo —>sorpresa con un volto ...

Aelois_ : Scusate, ma qui a qualcuno fotte qualcosa sul perché Ilary Blasi metteva la parrucca? - zazoomblog : Questa foto di Ilary Blasi nasconde un segreto: cosa può succedere Guarda - #Questa #Ilary #Blasi #nasconde - zazoomblog : Questa foto di Ilary Blasi nasconde un segreto: cosa può succedere Guarda - #Questa #Ilary #Blasi #nasconde - angiuoniluigi : RT @Corriere: Ilary Blasi e la vacanza infinita: ora è in barca (in Croazia?) con la figlia Isabel - Corriere : Ilary Blasi e la vacanza infinita: ora è in barca (in Croazia?) con la figlia Isabel -