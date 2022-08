Ilary Blasi in Croazia: bellissima in kimono, ha solo voglia di famiglia (Di martedì 23 agosto 2022) Un lungo kimono bianco che lascia intravedere il corpo di Ilary Blasi nel suo costume intero viola. E’ in barca Ilary Blasi, è in Croazia. E’ partita con la figlia Isabel perché sullo yacht per le ultime vacanze al mare c’è la sua famiglia, parte della famiglia che non la lascerà mai. E’ anche grazie alla sorella Silvia che la conduttrice sta superando uno dei periodi più difficili della sua vita. Nelle Marche ha incontrato invece Melory, anche lei sempre pronta a difenderla da tutti, soprattutto sui social. In Croazia una vacanza perfetta, per Isabel Totti è la vera gioia con le cuginette e il mare sempre a disposizione, poi le coccole della mamma. A bordo dell’imbarcazione hanno visitato le Kornati Island, ovvero le Isole ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 agosto 2022) Un lungobianco che lascia intravedere il corpo dinel suo costume intero viola. E’ in barca, è in. E’ partita con la figlia Isabel perché sullo yacht per le ultime vacanze al mare c’è la sua, parte dellache non la lascerà mai. E’ anche grazie alla sorella Silvia che la conduttrice sta superando uno dei periodi più difficili della sua vita. Nelle Marche ha incontrato invece Melory, anche lei sempre pronta a difenderla da tutti, soprattutto sui social. Inuna vacanza perfetta, per Isabel Totti è la vera gioia con le cuginette e il mare sempre a disposizione, poi le coccole della mamma. A bordo dell’imbarcazione hanno visitato le Kornati Island, ovvero le Isole ...

