Ilary Blasi, di nuovo Totti? Tam tam impazzito dopo queste parole (Di martedì 23 agosto 2022) Si continua a parlare dei Totti, la saga della famiglia più cliccata d'Italia continua. Ininterrottamente. Ora si parla di Ilary Blasi, che stuzzica i sogni dei fan con un video su TikTok. Non è sola, ma c'è anche sua figlia Isabel. Il suo ex marito, la separazione è in corso, Francesco Totti invece si trova a Sabaudia. Così, la conduttrice continua le sue vacanze. Senza essere disturbata dai paparazzi e giornalisti, che la vorrebbero. Sul social la conduttrice Mediaset dell'Isola dei famosi utilizza come colonna sonora la canzone D'improvviso di Lorenzo Fragola, che recita: "D'improvviso penso a te. D'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve". parole ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Si continua a parlare dei, la saga della famiglia più cliccata d'Italia continua. Ininterrottamente. Ora si parla di, che stuzzica i sogni dei fan con un video su TikTok. Non è sola, ma c'è anche sua figlia Isabel. Il suo ex marito, la separazione è in corso, Francescoinvece si trova a Sabaudia. Così, la conduttrice continua le sue vacanze. Senza essere disturbata dai paparazzi e giornalisti, che la vorrebbero. Sul social la conduttrice Mediaset dell'Isola dei famosi utilizza come colonna sonora la canzone D'improvviso di Lorenzo Fragola, che recita: "D'improvviso penso a te. D'improvviso penso che ti vorrei sentire anche per un istante. Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve"....

svaporina : Su Ig alcuni di voi sono in ferie da sei mesi, che Ilary Blasi scansate - BELLISSIMO89ITA : RT @FeetCelebrityIT: Le piante di Ilary Blasi tutte da baciare #feet #feetworship #feetfethish #feetfinder #feetpicsforsales #soles https:/… - FeetCelebrityIT : Le piante di Ilary Blasi tutte da baciare #feet #feetworship #feetfethish #feetfinder #feetpicsforsales #soles - fanpage : L’estate non è ancora finita per Ilary Blas, la conduttrice si è concessa qualche giorno in barca tra costumi, caft… - ParliamoDiNews : Ilary Blasi `provoca`in barca in Croazia. Francesco Totti? È già acqua passata | Intrattenimento #IlaryBlasi… -