Ilary Blasi ancora in vacanza, con Totti rapporti gelidi. Ma dov’è la conduttrice? FOTO e ultime news (Di martedì 23 agosto 2022) Quest’anno le vacanze di Ilary Blasi sono davvero lunghissime! La conduttrice romana si sta riprendendo dal divorzio dal suo ex marito Francesco Totti e per rimanere lontana dai gossip sulla sua vita privata ha deciso di viaggiare senza sosta. Dove si trova adesso e con chi? Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi, parla Tommaso Eletti:... Leggi su donnapop (Di martedì 23 agosto 2022) Quest’anno le vacanze disono davvero lunghissime! Laromana si sta riprendendo dal divorzio dal suo ex marito Francescoe per rimanere lontana dai gossip sulla sua vita privata ha deciso di viaggiare senza sosta. Dove si trova adesso e con chi? Leggi anche:e Noemi Bocchi, parla Tommaso Eletti:...

palermomaniait : Ilary Blasi, le vacanze continuano in Croazia - - VanityFairIt : La conduttrice qualche giorno fa aveva annunciato il ritorno a Roma. Si è trattato di una breve tappa prima di ripr… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ilary Blasi salpa per la Croazia con la figlia Isabel. E sui social pubblica la foto del dito senza fede [di Valentina Lupi… - CorriereCitta : Ilary Blasi parte per la Croazia con la figlia: sui social la foto senza fede che fa impazzire i fan - leftsnoopy : RT @repubblica: Ilary Blasi salpa per la Croazia con la figlia Isabel. E sui social pubblica la foto del dito senza fede [di Valentina Lupi… -