Il vero punto dello stupro di Piacenza è lo stupro, non il video e la Meloni (Di martedì 23 agosto 2022) Sono 36 ore che non si parla d’altro. Programmi tv, giornali, siti, social, tutti a criticare Giorgia Meloni per aver condiviso il video (pubblicato ore prima da un quotidiano nazionale) dello stupro da parte di un richiedente asilo nei confronti di una donna ucraina in pieno centro a Piacenza. Sono 36 ore che il massimo del complimento ricevuto dalla leader di Fratelli d’Italia è «sciacalla». Sono 36 ore che tutta la sinistra e gran parte della stampa spinge sull’acceleratore e accusa la destra di voler far campagna elettorale su un fatto di cronaca. La cosa, siamo onesti, non ci stupisce. Non avendo nulla di proprio da proporre da qui al giorno del voto l’unica arma della campagna elettorale di Pd e compagni vari è quella di trasformare in voragini ogni minima crepa del centrodestra. ... Leggi su panorama (Di martedì 23 agosto 2022) Sono 36 ore che non si parla d’altro. Programmi tv, giornali, siti, social, tutti a criticare Giorgiaper aver condiviso il(pubblicato ore prima da un quotidiano nazionale)da parte di un richiedente asilo nei confronti di una donna ucraina in pieno centro a. Sono 36 ore che il massimo del complimento ricevuto dalla leader di Fratelli d’Italia è «sciacalla». Sono 36 ore che tutta la sinistra e gran parte della stampa spinge sull’acceleratore e accusa la destra di voler far campagna elettorale su un fatto di cronaca. La cosa, siamo onesti, non ci stupisce. Non avendo nulla di proprio da proporre da qui al giorno del voto l’unica arma della campagna elettorale di Pd e compagni vari è quella di trasformare in voragini ogni minima crepa del centrodestra. ...

